مؤتمر التغير المناخي COP27.. وزيرة البيئة تبحث التعاون مع سفير جمهورية التشيك

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسفير جمهورية التشيك، جاك فوليك، لبحث التعاون بين الطرفين في مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية الذي تنظمه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر والتشيك، مُرحبة بالتعاون بين الطرفين في مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئية المختلفة، آملة في أن يكون مؤتمر الـ COP27 مؤتمرا للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع في مجالي التخفيف والتكيف، والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتقدم السفير التشيكي خلال اللقاء بالشكر لوزيرة البيئة، مُعربا عن رغبة وزيرة البيئة في التشيك في عقد زيارة قريبا لمصر لمناقشة عدد من الأمور البيئية المهمة، خاصة في ظل استعداد دولة التشيك لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام مما يعني أن مؤتمر COP27 سيكون موضع اهتمام كبير من التشيك.

وأكد سفير التشيك رغبة وزيرة البيئة في التشيك لعقد اجتماع مع وزيرة البيئة وسامح شكري، وزير الخارجية، خاصة في ظل دعوتها لحضور منتدى الأعمال، مشيرا إلى أهمية دعوة الهيئات العاملة في مجال البيئة بمصر لهذا المنتدى سواء جهات أكاديمية أو شركات قطاع خاص.​