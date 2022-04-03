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يوم ويوم.. السياحة تطلق مسابقة فوازير على مواقع التواصل الاجتماعي

11:49 ص الأحد 03 أبريل 2022
يوم ويوم.. السياحة تطلق مسابقة فوازير على مواقع التواصل الاجتماعي

السياحة تطلق مسابقة فوازير

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كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مسابقة فوازير سياحية رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى الجمهور وتزويدهم ببعض المعلومات السياحية والأثرية المتنوعة ولا سيما الخاصة بشهر رمضان.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والأثار للترويج، أن هذه المسابقة تتضمن طرح 15 فزورة على مدار الشهر الكريم، بمعدل يوم بعد يوم، ويتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بالوزارة والهيئة Experience Egypt.

وستتناول المسابقة طرح أسئلة عن عادات رمضان، وطبيعة هذا الشهر الكريم في مصر، والأماكن المعروف بها الشهر، وذلك في إطار الحفاظ على العادات الرمضانية القديمة وإبراز الجو الرمضاني المتميز الذي يتمتع به المقصد المصري خلال هذا الشهر الفضيل مما يعمل على جذب السائحين لقضاء شهر رمضان في مصر.

وتابعت لمياء: ستكون الجائزة عبارة عن رحلة سياحية داخل مصر لمدة أسبوع خلال أشهر الصيف لأحد المدن السياحية منها الغردقة وسهل حشيش، وذلك لعدد ثلاث فائزين ممن شاركوا بالمسابقة وجميع إجاباتهم تكون صحيحة على مدار الشهر.

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