"الزراعة": تجديد الاعتماد الدولي للسنة الثالثة لمركز بحوث الصحراء

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء تجديد الاعتماد الدولي واستمرار شهادة الجودة للسنة الثالثة على التوالي لمركز بحوث الصحراء واستمرار التسجيل في السجلات الدولية بهيئة الاعتماد الأسترالي JASANZ واستخدام علامة الاعتماد من ISC مارس 2022، بعد المراجعة الخارجية من قِبل الشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC وأقرت اللجنة المانحة بعدم وجود مخالفات غير مطابقة للمواصفة الدوليةISO9001:2015 بمركز بحوث الصحراء.

وأشادت لجنة الاعتماد بدعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك د.عبد الله زغلول رئيس المركز لخطط التطوير من خلال مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد وبالتطوير الملموس وحجم الإنجازات بمركز بحوث الصحراء من تطوير البنية التحتية والتوجه نحو التحول الرقمي واستخدام نماذج رقمية مؤمنة وتطوير المعامل البحثية وأداء عملية الصيانة والمعايرة للأجهزة العلمية والذي له مردود اقتصادي كبير.

وأشادت اللجنة بتطور الخدمات الصحية التي تقوم بها الإدارة الطبية ومعمل التحاليل، والجهود المبذولة من لجنة السلامة والصحة المهنية وتطوير مركز المعلومات بتفعيل البرامج الحكومية الإلكترونية وتدريب العاملين عليها، وجهود إدارة الموارد البشرية والمالية وشؤون الرئاسة والعلاقات العامة والمكتب الفني وإدارة الأمن .

وأثنت اللجنة على جهود أعضاء مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد وحرصهم على تقييم الأداء بصورة مستمرة غير متحيزة؛ لضمان التحسين المستمر ، وأشادت اللجنة بالكتيب الصادر عن مكتب الجودة والذي يوثق مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير الأداء البحثي والإداري خلال الفترة من (2018- 2022) بمركز بحوث الصحراء للاستفادة من التجربة وتقييمها .

وهنأت اللجنة وجود مركز بحوث الصحراء في التصنيفات العالمية؛ مثل تصنيف SCimago متمنية للمركز دوام التوفيق والنجاح، مشيدةً بدعم السادة النواب ورؤساء الشعب ومديري الإدارات لتطبيق نظام إدارة الجودة، مؤكدةً نقاط القوة؛ ومنها:

1- دعم الإدارة العليا وإيمانها بأهمية الجودة.

2- تنوع الكوادر بمكتب الجودة .

3ـ زيادة المستوى المعرفي والتدريبي لدى أعضاء مكتب الجودة.

4- عمل دورات تدريبية خارج المركز.

5- مبادرة مكتب الجودة نحو التحول الرقمي.

6- استمرار المعايرة والصيانة.

7- تطوير الملف الطبي وتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالمركز.

وأوصت اللجنة بتطوير واستخدام الفرص المتاحة؛ ومنها توجه الدولة ودعمها لمفهوم الجودة، والحصول على عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة الاعتماد الدولي والتطوير، والتأهل؛ للحصول على مواصفات دولية أخرى، مثل جودة المختبرات 17025، وجودة التدريب.

وانتهت أعمال اللجنة بإعلان استمرار منح شهادة الجودة لمركز بحوث الصحراء للعام الثالث على التوالي .