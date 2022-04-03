عمرة رمضان.. نصائح وتحذير من الحج السعودية للمعتمرين المصريين

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عدة نصائح إلى المعتمرين المصريين المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك عمرة رمضان.

ونصح القرشي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، المعتمرين بضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بالسفر، والحصول على اللقاحات المعتمدة بالمملكة لدخول الأراضي السعودية.

وأوضح أن ‏وزارة الصحة السعودية، أعلنت اللقاحات الـ 9 والمعتمدة داخل ‎المملكة بحيث يمكن تقديم طلب اعتمادها عند تلقيها في الخارج وتسجيلها عبر الموقع الإلكتروني وهي: (فايزر - موديرنا - أكسفورد - جانسن - سينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين - سبوتنيك الخامس - كوفوفاكس).

وحذر مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، المعتمرين، من التخلف عن الموعد المحدد لمغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة برنامج العمرة تجنبا للغرامة المالية.

وأشار القرشي، إلى أن غرامة التأخير عن مغادرة المعتمر للمملكة تصدر فورا بمبلغ 25 ألف ريال على الشركة السياحية، و15 ألف ريال على المعتمر مع تبصيمه بصمة مرحل.



وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارًا من يوم 5 مارس الماضي.