الحجز انتهى.. ما الخطوات المتبقية لاستلام شقق الإسكان المتوسط؟

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة بعد مد فترة التخصيص الإلكتروني 3 أيام.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدء التقدم والحجز لحوالي 18.5 ألف شقة في مشروعات الإسكان المتوسط (دار مصر وسكن مصر وجنة)، 15 فبراير الماضي في حوالي 15 مدينة جديدة، وتقدم ما يقرب من 27 ألف مواطن للحجز في هذه المشروعات.

ويتسائل الحاجزين عن الخطوات المتبقية للحصول على الشقة التى تم حجزها، أو إجراءات سحب جدية الحجز:

الحاجزين المخصص لهم الوحدات:

عدد كبير من الحاجزين تمكن من الحصول على وحدة سكنية ضمن الـ3 مشروعات أثناء فترة الحجز الإلكتروني، هؤلاء الحاجزين سيتم مراجعة ملفاتهم وإرسالها إلى بنك التعمير والإسكان، حيث سيتواصل البنك من خلال الفروع الموجودة في كل مدينة كان مخصص بها الوحدات.

وخلال هذه المرحلة سيم التعاقد على الوحدة وسداد باقي مقدم الحجز الموضح في كراسة الشروط، والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، كما سيتم تحديد القسط الشهري والذي يختلف من عميل إلى آخر حسب سن المتقدم والدخل الشهري وسعر الوحدة.

بعد انتهاء الإجراءات البنكية، سيتم إعلان أرقام العمارات الجاهزة للتسليم من قبل جهاز المدينة الذي تتبعه المشروع والوحدة السكنية.

أما الحاجزين الراغبين في استرداد مقدم جدية الحجز، سيكون بعد انتهاء الحجز الإلكتروني بحوالي شهر من أي فرع من بنك التعمير والإسكان.

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة لأول مرة في الطرح الجديد من شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، وهي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسنه عند التمويل.

ويمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan

وتطلب حاسبة القررض، بعض المعلومات مثل سعر الوحدة وسن المتقدم، ودخل المتقدم ونسبة الخصم ممن الدخل الشهري، وعدد سنوات التمويل، حيث يتم التمويل حتى سن الـ60، وسن الـ75 لأصحاب المعاشات.