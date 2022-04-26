​مدخل بديل لهضبة المقطم.. 5 معلومات عن محور الحضارة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالبدء في إنشاء محور الحضارة، الواقع في المنطقة الجنوبية بالقاهرة، إذ يعمل المحور على ربط أهم المناطق الحيوية بالمحافظة ببعضها البعض، وذلك بهدف تخفيف الكثافة المرورية.

ويرصد "مصراوي" 5 معلومات عن محور الحضارة على النحو التالي:

1- سيكون بمثابة مدخلاً إضافياً جديداً لهضبة المقطم.

2- سيربط بين هضبة المقطم وبين منطقة متحف الحضارات، وعين الصيرة وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادي.

3- يتقاطع المحور مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

4- مشروع محور عين الحياة "الحضارات" عبارة عن 2 كوبري، وهما:

- الكوبري الأول: كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني، ويمثل نقلة نوعية في المنطقة.

- الكوبري الثاني: يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد، ومنه إلى أقصى شرق القاهرة ليسهل الذهاب والإياب للتجمع الخامس والمدن الجديدة.

ويهدف محور عين الحياة -"الحضارات"- لتحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية.

جدير بالذكر، أن محافظة القاهرة، تنفذ العديد من المحاور المرورية الجديدة لفض التشابكات المرورية وخلق شرايين جديدة لعل أبرزها محور عين الحياة -"الحضارات"-.