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بيان من القوى العاملة بشأن إجازة شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

10:14 ص الإثنين 25 أبريل 2022
بيان من القوى العاملة بشأن إجازة شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

محمد سعفان

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كتب يوسف عفيفي:

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الاثنين 25 أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

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