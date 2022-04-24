حديقة الحيوان تستعد لاحتفالات شم النسيم بإلغاء الراحات وفتح جميع البوابات

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة تفتح أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباح غدٍ الإثنين، بدلاً من التاسعة، على أن تُغلق في السادسة مساء.

وأضاف رجائي، خلال حديثه إلى "مصراوي، اليوم الأحد، أن الحديقة استعدت للاحتفال بأعياد شم النسيم بفتح 18منفذًا، وهناك تنسيق أمني بين إدارة الحديقة ومديرية أمن الجيزة؛ لضبط أي مخالفين أو حالات تحرش.

وأوضح رئيس حديقة الحيوان أنه من المتوقع أن تستقبل الحديقة ما يقرب من 60 ألف زائر على الأقل، مؤكدًا، إلغاء الراحة والإجازات لجميع العاملين بالحديقة؛ من أطباء وحراس بيوات الحيوانات حتى انتهاء أعياد الربيع.

وأكدت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات بحديقة الحيوان بالجيزة؛ حيث تم الانتهاء من عمليات دهانات الأكشاك وإجراء عمليات الصيانة التي تتم بشكل دوري، وكذلك وضع اللوحات الإرشادية اللازمة وزيادة منافذ بيع تذاكر الدخول .

وأشارت صابر إلى أن الحيوانات تتمتع بصحة جيدة؛ حيث تتم متابعة حالتهم الصحية بشكل جيد مع تفعيل دور المراقبة؛ أي تغير في السلوك الطبيعي للحيوان من حيث تناول التغذية.