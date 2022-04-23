بحضور أساقفة الكنيسة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية (لايف)

كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشارك في القداس عدد كبير من المهنئين من كبار رجال الدولة والوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على الحضور لتهنئة البابا تواضروس بالعيد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الترتيبات الخاصة بحضور قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن تفتح الأبواب الخارجية للكاتدرائية فى تمام الساعة السابعة مساءً، ولا يُسمح بدخول السيارات.

أما عن بوابات الدخول:

أولًا: بوابة (١) البوابة الرئيسية بشارع رمسيس:

مخصصة لدخول:

- الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

- الآباء الأساقفة.

- رؤساء الطوائف المسيحية.

- شعب الكنيسة البطرسية، ويسمح بمرورهم عن طريق مسار خاص إلى داخل الكنيسة البطرسية مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الآباء كهنة الكنيسة.

ثانيًا: بوابة (٣) شارع وحدة مستشفى الدمرداش:

دخول حاملي الدعوات الفضية والمميزة (مترجلين فقط وبدون سيارات) من:

- الضيوف من جاليات الدول الأجنبية.

- شعب كنائس الأنبا رويس (مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الأباء كهنة الكنيسة).

وأوضحت الكنيسة ضرورة مراعاة الآتي:

الدعوة شخصية.

يتم تقديم الدعوة مع إثبات الشخصية عند الدخول.

تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً (نعتذر عن عدم استقبال المصلين قبل هذا الموعد).

لا يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.

وشددت الكنيسة على أنه من أجل سلامة الجميع نرجو:

- عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية مهما كانت خفيفة (ارتفاع بدرجة الحرارة - رشح - سعال ...إلخ.).

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية.

- لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

- الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ علي المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي.

- إحضار اللفافة (المنديل) الخاص للاستخدام أثناء التناول (وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات).

وكان قد أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2022، والتي يوجهها سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم.

وتحدث قداسة البابا في رسالته الرعوية عن محطات في خدمة السيد المسيح الجهرية على الأرض مثل المعجزات والتجلي، ومشاهد سبقت القيامة مثل الصليب والقبر، ثم تجليات القيامة في حياتنا.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لـ21 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.