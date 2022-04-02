الإسكان: تم وجار تنفيذ 19 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجار تنفيذ 19 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهالي محافظة مطروح.

وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان، في بيان، اليوم السبت: تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة مطروح، تشمل محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتى رافع مياه غزالة بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بينما جارٍ تنفيذ محطة تحلية شرق مطروح.

وأضاف الوزير أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة مطروح، وهي: صرف صحي الحمام المتكامل، ومحطات رفع صرف صحي سيوة، وتوسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومحطات الرفع أرقام (7-8-9) ضمن مشروع توسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومشروع صرف صحي مدينة العلمين، ومشروع صرف صحي مدينتي النجيلة وسيدي براني، ومشروع صرف صحي مدينة السلوم.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم أيضا بمحافظة مطروح، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحي، وهي: مشروع صرف صحي مطروح (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع صرف صحي الضبعة المتكامل، ومشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بمدينة الحمام، ومشروع استكمال محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لمشروع صرف صحي مرسى مطروح، ومشروع صرف صحي سيوة.