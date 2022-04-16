مياه الجيزة: كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام

(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مللم بطريق مصر الفيوم، والمغذي لمنطقة هضبة الأهرام.

ودفعت الشركة بسيارات لشفط المياه لحين الكشف على مكان الكسر وبدء عملية إصلاح الكسر.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (هضبة الأهرام- إسكان الشباب- مساكن الضباط)، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.