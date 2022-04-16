إنفوجراف وفيديو| "دليل خدمات الزراعة 7" يوضح خدمات لجنة مبيدات الآفات الزراعية- الجزء الأول

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السابع من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن.

ويستعرض العدد، من خلال فيديو وإنفوجراف، الجزء الأول من الخدمات التي تقدمها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة للوزارة، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

واستعرض الإنفوجراف إجراءات الحصول على ترخيص للاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وإجراءات ترخيص مصنع لإنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية. وبالنسبة للحصول على ترخيص للاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، تمثلت الإجراءات في: التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتمثلت المستندات المطلوبة في التالي:

1- سجل تجاري

2- صورة من البطاقة الضريبية

3- صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية بفتح المحل رقم

4- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المسؤول عن المتجر بسجل المهندسين الزراعيين.

5- شهادة سارية لاجتياز المسؤول للدورة التدريبية التي تحددها اللجنة.

6- شهادة تأمينات على المهندس الزراعي المسؤول.

7- رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.

8- صورة من عقد الإيجار أو الملكية مسجل بالشهر العقاري.

9- الإيصال الدال على أداء مصاريف المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

10- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد باسم المعمل المركزي للمبيدات.

وللحصول على ترخيص مصنع لإنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية، يتم التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتمثلت المستندات المطلوبة في الآتي:

1- موافقة هيئة التصنيع

2- موافقة جهاز الأمن الصناعي

3- موافقة جهاز شؤون البيئة

4- موافقة الصحة عن مدى توافر الاستعدادات المطلوبة لحماية العاملين واعتماد نظام الفحص الصحي الدوري للعاملين.

5- سجل تجارى مدون به أن الغرض من إنشاء المصنع هو إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية.

6- صورة من البطاقة الضريبية.

7- رسم هندسي للمصنع معتمد من مهندس نقابي.

8- بيان القوة المحركة للمصنع.

9- بيان بجميع الأجهزة المستخدمة بالمصنع والتي على أساسها يحدد نشاط المصنع (تخليق- تجهيز- إعادة تعبئة).

10 - صورة من ترخيص الوحدة المحلية الواقع في دائرتها المصنع.

11- بيان من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمواد المسجلة التي سيتم تصنيعها في المصنع.

12- الإيصال الدال على أداء مصروفات المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

13- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد باسم المعمل المركزي للمبيدات.

14- صورة من شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات أو المعاهد للمهندس الزراعي الذي سيتولى مسؤولية إدارة المصنع.

15- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد أن المدير المسؤول بالمصنع مقيد بها، ومتفرغ ورقم القيد بسجل النقابة.

16- شهادة من التأمينات للمدير المسؤول تفيد أنه مؤمن عليه من صاحب العمل.

17- تعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ومعتمد من المعمل المركزي للمبيدات.

18- تعهد بالحصول على بيانات الأماكن لكل مركب يتم تجهيزه أو استخدامه داخل المصنع من خلال الشركة الموردة للخامات مع إرسال صورة منها للمعمل المركزي للمبيدات.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه لمزيد من المعلومات والتواصل مع اللجنة، عبر الموقع الإلكتروني: www.apc.gov.eg