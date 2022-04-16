البيئة: ربط محطة كهرباء الكريمات على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية

كتب- محمد نصار:

أجرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي مراجعة بيئية لمحطة توليد الكهرباء (الكريمات 2 و3 المركبة) الكائنة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتبين لفريق الالتزام البيئي أن المحطة تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، كما تعمل المحطة بالغاز الطبيعي وذلك وفقًا لآلية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، في إطار كفاءة التشغيل والمقدرة على العمل دون صدور انبعاثات عن عمليات التشغيل مع اتباع الصيانة الدورية.

وبحسب بيان وزارة البيئة، اليوم السبت، فإن المحطة تدعم الشبكة القومية الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وإمداد قرى بالإنارة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئي على منشآت الطاقة من إنهاء المراجعة البيئية لعدد من المحطات، كما تقوم على جانب آخر بعقد اجتماعات عدة مع عدد آخر من المحطات بهدف متابعة إجراءات الإصحاح البيئي لها منها محطات بني سويف والبرلس وعتاقة والعين السخنة وسيدي كرير وغرب دمياط.