تشغيل تجريبي دون ركاب لـ5 محطات في الخط الثالث لمترو الأنفاق -(صور)

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه تم التشغيل التجريبي لمحطات "بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل – التوفيقية".