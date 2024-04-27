البحوث الزراعية تكشف حقيقة تسمم البطيخ

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة أمل العوضي، أستاذة مركز البحوث الزراعية، سلامة البطيخ المتداول في الأسواق وعدم وجود حالات تسمم مرتبطة به.

وأشارت العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى انتشار شائعات تتعلق بهذا الموضوع في بداية موسم البطيخ والخوخ، مضيفة أن جميع المنتجات الزراعية تخضع للرقابة والفحص اللازم من قِبل السلطات المختصة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت العوضي أن بعض التجار أو المزارعين يقومون بجني المحصول مبكرًا لأسباب تجارية معينة مما يمكن أن يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفرصة وترويج شائعة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق.

وأكدت أن الرقابة الشديدة التي تفرضها وزارة الزراعة تحول دون استخدام الهرمونات في زراعة المحاصيل في مصر وأن الجميع ملزم باتباع المعايير الصحية المطلوبة.

ونفت العوضي صحة الشائعة المنتشرة والتي تشير إلى أن الخطوط البيضاء الموجودة على قشرة البطيخ دليل على إصابته بالسرطان، مؤكدة أن تلك الخطوط هي نتيجة للحصاد المبكر للمحصول وتتعرض للتلف والتدهور عندما يتعرض البطيخ للحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة أثناء الجمع.