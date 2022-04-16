وزير الري: إزالة ٥٥ ألف حالة تعدٍّ (٨ ملايين م2).. وتأهيل ٤٨٩٨ كم ترعًا

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٨٩٨ كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠٩١ كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٩٠٩ كيلومترات تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٩٨ كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال تصل إلى ٦٦ كيلومترًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي، اليوم السبت، مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأُفقى والمشروعات، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.

وأوضح وزير الري أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية مشكلات عديدة؛ مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان؛ الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل نحو ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وأشار عبد العاطي إلى المكاسب العديدة التي حققتها أعمال التأهيل؛ مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع؛ خصوصًا في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبَي الترع في بعض المواقع، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتلقى عبد العاطي تقريرًا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

وأشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على ٥٥ ألف حالة تعدٍّ بمساحة نحو ٨ ملايين متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات؛ حيث تم تنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة ردم بمساحة ٩٧٥٠ مترًا مربعًا بناحية قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبتأمين مركز شرطة كوم أمبو ووجود مسؤولي الإدارة المحلية وباستخدام معدات الوزارة، وتم إزالة عدد (٤) مخالفات ردم بالمجرى المائي بمساحة ٥٦٧ مترًا مربعًا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم تنفيذ عدد 2 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ٤٨ مترًا مربعًا بناحية نزلة سمهان بمركز دير مواس، و8 قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ٢٥٥ مترًا مربعًا بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وتنفيذ ١٢ قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ٩٠٠ متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطة مركز أجا.

وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة؛ منها عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانٍ مخالفة بمساحة ١٨٠ مترًا مربعًا، بناحية الكتكاتة والعوامية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولي مجلس مدينة ساقلتة وباستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلته، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة عبارة عن عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٠٠ متر مربع وعدد (١) قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ١٠٠ متر مربع بمركز المراغة، وعدد (٢) قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ١٤٨متراً مربعًا بمركز دار السلام، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بناحية الهريف الأوسط بجزيرة الخزندارية بمركز طهطا.

وفى محافظة البحيرة.. تم إزالة عدد (٢٥) مخالفة لأحواش من فروع الأشجار داخل المجرى بمساحة ١٧٣٥ متراً مربعًا بالتنسيق مع مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعدد (٦) مبانٍ مخالفة بمساحة ٢٦١ متر مربع بمركز شبراخيت، وعدد (٢) مخالفة ردم بمساحة ٢١٠ أمتار مربعة وعدد (٢) مخالفة عمل أحواش من فروع الأشجار داخل المجرى بمساحة ٤٥ متر مربع بمركز المحمودية.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب بأسيوط عبارة عن عدد (٤) قرارات ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات أسوار من البلوك بمساحة ٢٣٠ متر مربع وعدد (٣) قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة ٤٩ متر مربع، وذلك بتأمين قوات مركز شرطة أبنوب وبإستخدام معدات الوزارة و تحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة بمنطقة الوليديه لمخالفات ردم بمساحة ١٦٠٠ متر مربع، وذلك بتأمين قوات قسم شرطة ثان أسيوط، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٢١١.٥ متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط بتأمين قوات مركز شرطة.

وفى محافظة قنــا .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٤٠ متر مربع بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ بمحافظة قنــا، كما تم تنفيذ عدد (٩) قرارات ازالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة بناحية مركز نقادة عبارة عن عدد (٧) قرارات ردم بحجم ١١٠ أمتار مكعبة وعدد (١) قرار مبانٍ مخالفة بمساحة ٥٤ مترًا مربعًا، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.