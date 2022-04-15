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​الزراعة: موسم القمح مبشر.. والإصابات بالصدأ الأصفر لا تتعدى الـ0.5% في محافظتين

01:30 ص الجمعة 15 أبريل 2022
​الزراعة: موسم القمح مبشر.. والإصابات بالصدأ الأصفر لا تتعدى الـ0.5% في محافظتين

القمح

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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية بالوزارة، إن جميع المحافظات ستتبدأ في توريد الحصاد خلال موعد أقصاه يوم 20 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الموسم مبشر من حيث الإنتاجية وعمليات الحصاد التي تمت في 4 محافظات.

ولفت الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن المساحات المصابة بالصدأ الأصفر محدودة للغاية لا تتعدى 0.5%، وهم محافظتي المنوفية وكفرالشيخ، مؤكدًا أنه يتم التعامل معها من خلال عمليات الرش الصحيحة.

وناشد الشناوي المزارعين في حالة ظهور أي أعراض للمرض بسرعة التعامل معه بالرش الفوري، مشيرًا إلى أن محصول القمح مبشر خلال هذا العام، وهناك تعليمات مشددة من وزير الزراعة، لمعهد أمراض النباتات وقطاع الخدمات والمتابعة بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول في كل المحافظات.

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