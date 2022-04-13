قرار جمهوري بإصدار قانون التخطيط العام للدولة

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وتنص المادة الأولى على عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

وفيما يلى نص القرار: