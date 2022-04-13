غلق وتشميع محل كشري التحرير بعباس العقاد -صور
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كتب- محمد نصار:
قام حي شرق مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بغلق وتشميع محل كشري "التحرير" بالعنوان ٧ شارع عباس العقاد م١؛ لإدارته دون ترخيص.
يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة. بحسب بيان صحفي للحي منذ قليل.
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