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رسميًّا.. تيسيرات جديدة بشأن قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

03:11 م الإثنين 11 أبريل 2022
رسميًّا.. تيسيرات جديدة بشأن قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

سيارة ذوي الاحتياجات

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كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة الداخلية منشوراً حمل رقم 9 لسنة 2022، بشأن تعديل التعليمات الخاصة بقيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونص المنشور، الذي اطَّلع "مصراوي" على نسخه منه، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الإعاقة دون وجوده، وعند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه؛ حيث إن ذلك لا يعد مخالفة.

وطالبت إدارة البحوث الفنية والقانونية بالإدارة العامة للمرور، وفق المنشور، بضرورة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، وإعلانها لجميع الضباط والقائمين بالحملات المرورية على أن يتم ذلك تحت الإشراف الشخصي لمديري المرور.

كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.

وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية".

وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي:

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

يُذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: "وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات".

ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

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