مدير "بحوث البساتين" السابق: النشاط الزراعي عشوائي.. "الفلاحين بيقلدو بعض"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين السابق بوزارة الزراعة، إن النشاط الزراعي حاليًا يعيبه العشوائية، مضيفًا أن المزارعين يقلدون بعضهم البعض في زارعة محاصيل بعينها، ما يؤدي لزيادة المعروض من تلك المحاصيل وانخفاض أسعارها وحدوث خسائر للمزارعين، بينما ترتفع أسعار محاصيل أخرى.

وأضاف حمودة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المحاصيل الزراعية الصيفية هي المحاصيل التي تزرع من مارس وأبريل حتى نهاية مايو، موضحًا أن تلك المحاصيل هي الملوخية، والفاصوليا الخضراء، والطماطم، والكوسا، والباذنجان، والفلفل، والبطيخ، والقرع، والذرة، والشوفان، وعباد الشمس.

وأوضح مدير المعهد، أن الخيار والجرجير من المحاصيل التي يمكن زراعتها طوال العام، مثل الأعشاب الميرمية والنعناع، كما تنمو البطاطا بسهولة في الطقس الحار، حيث تحتاج إلى أقل من 90 يومًا للحصول على منتج.

وفي ذات السياق أكد الدكتور ضياء يوسف، خبير في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن زراعة محاصيل استراتيجية مثل القطن والأرز والذرة الشامية، أمر مربح للغاية، كما يصعب أن تكبد المزارعين أي خسائر.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم توفير جميع أصناف التقاوي الصيفية للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، لدعمهم وتخفيف العبء عنهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا.

الجدير بالذكر أن أسعار تقاوي الأرز العريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيهًا، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيهًا، ذرة شامية هجين فردي 10 أبيض، هـجين فردي 168 أصفر، هـجين فردي 176 أصفر، زنة الشيكارة 5 كجم، بمبلغ 215 جنيهًا، فضلًا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 أبيض، هـجين ثلاثي 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيهًا.​