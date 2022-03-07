مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 7 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 7 مارس، الموافق 4 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً
موعد أذان العصر 3:27 مساءً
موعد أذان المغرب 5:58 مساءً
موعد أذان العشاء 7:15 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 4:54 صباحًا
أذان الظهر 12:11 صباحاً
أذان العصر 3:32 مساءً
أذان المغرب 6:02 مساءً
أذان العشاء 7:20 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 4:45 صباحًا
أذان الظهر12:03 صباحاً
أذان العصر 3:23 مساءً
أذان المغرب 5:54 مساءً
أذان العشاء 7:11 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:45 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:55 مساءً
موعد أذان العشاء 7:07 مساءً
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