مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 7 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 7 مارس، الموافق 4 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 5:58 مساءً

موعد أذان العشاء 7:15 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:54 صباحًا

أذان الظهر 12:11 صباحاً

أذان العصر 3:32 مساءً

أذان المغرب 6:02 مساءً

أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:45 صباحًا

أذان الظهر12:03 صباحاً

أذان العصر 3:23 مساءً

أذان المغرب 5:54 مساءً

أذان العشاء 7:11 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:45 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:55 مساءً

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

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