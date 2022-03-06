الوزراء: وقف الدعم عن 480 متعديًا بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في 9 محافظات

كتب- محمد سامي:

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديًا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 9 محافظات، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.

يأتي ذلك تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخراً للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بياناً ببيانات الذين تعدوا على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا.

وأشار إلى أنه تم رصد حالات التعد في تلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولي الأجهزة المعنية، منوهًا إلى أنه جار إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.

وشدد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيراً إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.