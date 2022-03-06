محمد أنور السادات: لقاءات مع منظمات وأحزاب غير ممثلة في البرلمان قريبًا

كتب- نشأت علي:

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية التي لها مواقف تجاه مصر ويسمع لها في الخارج، للاستماع إليها، كما سيتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التي لها تاريخ سياسي وغير ممثلة في البرلمان، ولقاءات مع ممثلي النقابات والاتحادات.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف السادات: "نسعى للاستماع لهؤلاء، لأننا اكتشفنا أن كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالي سنبدأ بهم، لانهم يعملون داخل مصر".

وتابع السادات، موجهًا حديثه للنواب بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "عقب هذه اللقاءات سنأتي اليكم لعرضها عليكم".

كذلك وجّه السادات عددًا من التساؤلات، بشأن الدور الرقابي لمجلس النواب في تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتشريعات التي تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء منها.

وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلًا إن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.