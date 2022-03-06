التموين: توفير 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم بمنافذ الصرف
كتب– أسامة علي:
تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.
وأشار التقرير إلى وصول نسب الصرف إلى 30%، لافتا إلى توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، وضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأكد التقرير توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%، ذاكرا أن توجيهات وزير التموين إلى رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا.
وذكر أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
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