"سلفني شكرًا".. "الكهرباء" تطلق خدمة استلاف رصيد شحن العداد الكارت عند نفاذ الرصيد

كتب- محمد صلاح:

جددت الشركة القابضة للكهرباء إعلانها إتاحتها إمكانية قيام أي مواطن من مستخدمي العداد مسبق الدفع فقط منذ عام 2019 وحتى الآن من استخدام خاصية "سلفنى شكرًا" ممثلة في استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة، ويجرى الخصم بعد الشحن مباشرة وذلك تجنبًا لانقطاع الكهرباء بسبب نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع، في الساعات غير الصديقة، وعدم القدرة على الذهاب إلى أحد منافذ الشحن لإعادة التيار،

وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن العدادات المسبقة الدفع هي التي تتيح لها استلاف رصيد، ضمن أنواع معينة من العدادات مسبوقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة، فلا تتوافر بها هذه الخاصية.

أما فيما يتعلق بخطوات استلاف الرصيد من العدادات مسبقة الدفع، قال المصدر لمصراوى، إن عملية إعادة الشحن تتم لدى شركات التوزيع الكهرباء، حيث يجرى وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد، علمًا أن العدادات مسبوقة الدفع تمنح إنذارًا قبل انتهاء الشحن، أيا كان اليوم، إضافة إلى أنه لا يوجد ضرورة لشحن العداد بداية الشهر فقط..

موضحا أن هذه الخاصية تمكن المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتخصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد بشكل مباشر.

ولفت إلى أن في حالة واجه العميل أي مشكلة مع العداد، فيمكنه التواصل مع شركات توزيع الكهرباء عبر التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الالكتروني للجهاز، أو من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).