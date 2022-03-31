الأوقاف: 100 طن لحوم صكوك إطعام في الأسبوع الأول من رمضان
(مصراوي):
تستقبل وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن لحوم إطعام تنطلق يوم الأحد 3 أبريل 2022م وحتى السبت 9 أبريل 2022م إلى المحافظات الآتية:
(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.
ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:
أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. القليوبية - 4
2. الدقهلية - 4
3. الغربية - 3
4. المنوفية – 2
ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. القاهرة - 4
2. الفيوم - 4
3. الشرقية - 3
4. البحيرة - 3
ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الإسكندرية - 4
2. بني سويف - 4
3. المنيا - 4
4. أسيوط - 4
5. سوهاج – 4
رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الجيزة - 4
2. الغربية - 3
3. قنا - 3
خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الفيوم - 4
2. الشرقية - 3
3. البحيرة - 3
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