ما العمل حال عدم تلقي جرعة شلل الأطفال؟.. الصحة توضح

مصراوي

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصيحة للأمهات والآباء حال عدم تلقي الطفل جرعة تطعيم شلل الأطفال.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل الذي "يفوته" أو لم يطعم بتطعيم شلل الأطفال، فهو يتمتع بدرجة كبيرة بالحماية، مع إتاحة فرصة تعويض الجرعة الفائتة، بمكاتب الصحة حتى بعد انتهاء الحملة، حرصا على إتاحة التطعيم للجميع دون استثناء.

وقالت الوزارة في "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء، إنه على الرغم من أهمية الحرص على إعطاء الطفل جرعة التطعيم في حملة تطعيم شلل الأطفال وضرورة ألا تفوته، إلا أن الطفل في مصر يتلقى طعم شلل الأطفال بجرعات عديدة.

وتابعت:"هناك 7 جرعات روتينية، بالإضافة للحملات القومية غير جرعات اللقاح المعطل (3) IPV.