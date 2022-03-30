بدء صلوات قداس وجناز البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك

كتب مينا غالي

بدأت منذ قليل صلاة القداس والجناز للكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، حيث يرأس الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبمشاركة لفيف من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية، ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في مصر.

ومن المقرر أن يستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك في السادسة من مساء اليوم الأربعاء ٣٠ مارس وحتى التاسعة مساء.

وكان قد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلوات اليوم الأول لوداع غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة أصحاب النّيافة الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشيّة أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، وبعض الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وعائلة ومحبي غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب.

وحرص عدد كبير من محبي الكاردينال على إلقاء نظرة الوداع على أبيهم البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب، بعد أن أتاحت الكنيسة إلقاء نظرة الوداع عليه خلال اليومين الماضيين.