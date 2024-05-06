برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن الأجواء ربيعية فى معظم محافظات الجمهورية، وتتراوح الحرارة بين 28 حتى 30 درجة على القاهرة، و33 حتى 35 على المناطق الجنوبية و23 حتى 25 على السواحل الشمالية وذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى أن الطقس يكون مائل للبرودة خلال فترات المساء خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، وتصل الحرارة الصغرى لـ 16 إلى 17 درجة على القاهرة الكبرى.

وتابعت أن هناك اليوم نشاطا للرياح فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب للبلاد، ويساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.