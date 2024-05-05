أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس "شم النسيم" بالظواهر الجوية

الأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط في شم النسيم لهذا السبب -(فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين، "شم النسيم"، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة، يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: