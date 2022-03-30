مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستين نائبًا آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه، مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.