إضافة فئات جديدة لـ تكافل وكرامة.. مزايا القانون الجديد للضمان الاجتماعي

كتب-عمرو صالح:

شمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب والذي لايزال قيد المناقشة، إضافة أو استحداث فئات جديدة ببرنامج تكافل وكرامة وذلك حرصا من الدولة على توجيه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

ونصت المادة 7 على أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».

كما نصت المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

ونصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1. الشخص ذو الإعاقة.

2. المريض بمرض مزمن شديد.

3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4. المرأة غير المعيلة.

5. اليتيم.

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8. الأنثى غير المتزوجة

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