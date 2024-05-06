اتحاد القبائل العربية يحذر من اجتياح رفح ویطالب مجلس الأمن بالتدخل

كتب- محمد أبو بكر:

حذر اتحاد القبائل العربية، من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، وطالب بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، ظهر الاثنين.

وكشف مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات مفاوضات الهدنة الجارية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر إن قصف حـماس لمنطقة كرم أبوسالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، في الوقت الذي يكثف الوفد الأمني المصري اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.