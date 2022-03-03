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العشماوي للجيزة ومكين للدقهلية.. حركة تغييرات موسعة بين وكلاء الصحة

10:20 م الخميس 03 مارس 2022
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كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الخميس، حركة تغييرات موسعة بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.

وشملت الحركة بين طياتها، تعيين الدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز التخصصية السابق وكيلا للوزارة بالجيزة، وتعيين الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة السابق بسوهاج، وكيل للوزارة بالبحيرة.

كما شملت الحركة ندب الدكتور أيمن حليم وكيلا لوزارة الصحة في الإسكندرية، فضلا عن تعيين الدكتور خالد عبدالغني وكيل صحة بالقليوبية وكيلا للوزارة بالمنوفية.

كما قرر "عبدالغفار" ندب الدكتور شريف مكين وكيلا لوزارة الصحة في الدقهلية بدلا من الدكتور سعد مكي، وندب الدكتور خالد الخطيب وكيلا للوزارة بالقليوبية.

وشملت الحركة كذلك تعيين الدكتورة إلهام محمود وكيلا للوزارة بمحافظة كفر الشيخ.

خالد عبدالغفار وكلاء الصحة وزارة الصحة

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