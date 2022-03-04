تحرك برلماني لحسم مصير الطلبة العائدين من أوكرانيا

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطتها في التعامل مع الطلبة العائدين من أوكرانيا للحفاظ على مستقبلهم التعليمي، لاسيما في حال استحالة العودة لأوكرانيا في ظل ويلات الحرب الدائرة هناك، والتي لا يمكن التكهن بتوقفها أو بتداعياتها.

وقالت عفيفي في بيان صادر عنها، إن وزارتي الهجرة والخارجية حرصًا على متابعة أبنائنا الدارسين وأعضاء الجالية المصرية هناك منذ اللحظة الأولى للأزمة وبدء العملية العسكرية، ونجحا بالفعل وفقًا لتكليفات القيادة السياسية فى التنسيق مع كل سفارات دول الجوار لأوكرانيا للسماح للمصريين بالدخول تمهيدا لعودتهم إلي مصر، ونجحت الجهود في عودة عدد منهم وجاري استكمال عودة الباقين.

وأشارت عفيفي إلى أن مصير هولاء الطلاب من الدارسن في أوكرانيا أصبح معقد، وهو ما يتطلب من وزارة التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لدمجهم في الجامعات الخاصة مبينة أن ظروف الحرب دائمًا ما تكون مختلفة عن الظروف العادية داخل الدول.

وقالت إن الأزمة الأوكرانية - الروسية، كشفت ضرورة التفكير في سن تشريع يضمن للطلاب الدارسين بالخارج، الانضمام إلى كليات مصرية حال نشوب حرب أو أزمات سياسية تحول دون استكمال دراستهم في أي من البلدان بالعالم، للحفاظ على مستقبل أبنائنا من الطلبة والطالبات.