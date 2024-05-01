الرئيس السيسي يودع أمير دولة الكويت من مطار القاهرة

خريطة 7 محاور مرورية جديدة في المرج وموقف الإزالات - صور من أرض الواقع

كتب- محمد عبدالناصر:

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمير دولة الكويت في مطار القاهرة الدولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة إلى قصر الاتحادية أمس الثلاثاء.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى وصوله مطار القاهرة.

وكانت زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر من العام الماضي.

وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على الأصعدة المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي تجمع الشعبين المصرى والكويتى، وتعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.