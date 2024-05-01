برلمانية تسأل الحكومة عن وظائف الـ5% .. ورئيس التنظيم والإدارة يجيب

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أكثر الجهات الحكومة التي تلتزم بمبدأ الحوكمة والشفافية، متسائلة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم، لمناقشة موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مدى تطبيق نسبة الـ5 % في الوظائف بالنسبة لذوي الإعاقة ومدى تفعيلها، وما إذا كان يتم الإعلان فقط عن وظائف لهم، وهل يتم مراعاة الإعاقات المختلفة مثل الإعاقة البصرية في وظيفة مختلفة عن الإعاقة الحركية وهكذا.

وتابعت: هذه التساؤلات نتلقاها يومياً في دوائرنا كنواب خاصة في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتضمنه من دعم لتلك الفئة، موضحة أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على دعم كبير من القيادة السياسية.

وعقب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلاً: لا يوجد إعلان بالوظائف خاص بذوي الإعاقة ولكن يكون ضمن الوظائف المعلنة للجميع وتخصيص 5% لهم، موضحاً أنهم في الاختبارات يتم تقديم كل الدعم بحيث مثلا "الكفيف" يكون لديه مرافق من الجهاز حتى ينهي اختباراته، ولكن للأسف ليس لدينا سيستم خاص بهم، ولكن جاري العمل عليه من قبل لجنة خاصة به تضم مجموعة من ذوي الهمم كالدكتورة هبة هجرس والدكتورة حياة خطاب.

وأشار" الشيخ" إلى أنه من الواضح أن هناك تحدي خاصة وأن عدد قليل من ذوي الإعاقة يتقدموا للوظائف المعلن عنها، ومن الواضح أن هناك تحدي في الكليات، وتابع قائلا: ولكن في مسابقة اختيار الأئمة عدد من نجحوا ووفقوا في الاختبارات كانوا 12 % من ذوي الإعاقة، لذا تجاوزت الـ 5% .