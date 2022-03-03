إطلاق "المشروع الثقافي" في محطات الخط الثالث للمترو (صور)

كتب- أسامة علي:

أطلقت شركة " آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو "المشروع الثقافي" في محطات مترو الخط الأخضر والذي يعد أول مشروع ثقافي من نوعه في مصر، بحضور كلاً من الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة " آر. إيه. تي. بي " ديف للنقل كايرو بالقاهرة، وذلك في ضوء اهتمام الشركة بإطلاق الأنشطة الثقافية والاجتماعية بخط المترو الثالث المعروف بـ "الخط الأخضر 3"، واستراتيجيتها في تقديم خدمات نقل حديثة، باستثمار تاريخ المناطق التي يمر بها المترو لعرضه بشكل فني يجذب انتباه الركاب ومستخدمي المترو كجزء من خطة الترويج السياحي والثقافي للحضارة المصرية.

وأجرى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والرئيس التنفيذي لشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو بالقاهرة جولة في محطات المترو الأخضر 3 شملت محطات "باب الشعرية، كلية البنات، وهليوبوليس" تم خلالها استعراض جوانب المشروع، والرسوم الفنية التي تم وضعها في كل المحطات المذكورة.

واختتمت الجولة بحضور فاعلية بعنوان "هليوبوليس على مر العصور" تضمنت رسم حي لـ “جدارية بعنوان "ثلاثية هليوبوليس" بمشاركة ثلاثة فنانين، هم علاء عوض، سامح إسماعيل ومينا ميلاد على مساحة 12 متر × 2 متر بها 3 جداريات تصور مصر القديمة والقبطية والإسلامية، بحجم 4 متر × 2 متر لكل جدارية، كما تضمنت الفعالية وجود 7 من طلاب كلية فنون جميلة لرسم أكثر من 100 اسكتش فني لركاب الخط الأخضر الثالث وتوزيعها عليهم بمحطة "هليوبوليس" تحت إشراف الفنان مراد درويش.

وتعليقًا على الجولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة " آر. إيه. تي. بي " ديف للنقل كايرو"، إن هدفنا هو تحسين تجربة الركاب المصريين في المترو لتكون أكثر حيوية وجاذبية لركاب الخط الأخضر 3، كما إننا لن نجد على تصميمات داخلية أكثر تعبيرًا وجاذبية لمحطات للاقتباس منها أكثر من التراث الفني والثقافي والحضاري الغني لمصر.

وأضاف بوشيحة أن "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو لديها رؤية استراتيجية لتحويل خدمات النقل الجماعي محليًا في مصر ليكون نموذجًا عالميًا يمكن لعواصم الدول العالمية الاحتذاء به، وليس فقط مما ننفذه من خلال إداراتنا لخط الأخضر 3 لمترو الأنفاق، ولكن أيضًا من خلال تحويل المحطات إلى مركز فني كنوع من الترفيه والإلهام لركابنا".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أراك" للفنون والثقافة وأستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني، مشيرًا إلى اعجابه بمساعي الخط الأخضر 3 لإحياء الفن والثقافة المصرية وإتاحة الفرصة للفنانين المصريين وشباب التشكيليين لعرض أعمالهم الفنية ومواهبهم من خلال هذه المبادرة المبتكرة لأول مرة في مصر.

وفي محاولة لجعل رحلة المترو رحلة تعليمية وترفيهه لجميع المصريين، يسعى الخط الأخضر 3 إلى تطوير رحلات الركاب الاعتيادية للمترو بجعلها رحلة استكشافية عبر الزمن من خلال "المشروع الثقافي”، بهدف الترويج للتراث الثقافي والفني لمصر عبر العصور المختلفة وعرض هذا التاريخ الملحمي بلمسة فنية تعكس التاريخ الغني والثقافي، وسيعرض المشروع ستة عصور مختلفة في محطات المترو الأخضر 3، وهم القاهرة القديمة، والقاهرة القبطية، والقاهرة الإسلامية، والملكية، وجمهورية القاهرة، ومستقبل مصر.