نواب وشخصيات عامة في عزاء النائب عبدالحي عبيد (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من النواب والمسؤولين السابقين والشخصيات العامة، على تقديم عزاء النائب عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان على رأس الحضور، جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق، والنائب أمين مسعود وأيمن نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ومحمد بركات رئيس بنك مصر السابق، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، والمستشار محمد أبوزيد، والنائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وتوفي الاثنين الماضي، النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعد النائب الراحل من الشخصيات البارزة على كافة المستويات منذ أن كان استاذنا بجامعة حلوان حتى وصل إلى رئيسها.

وحصل النائب الراحل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة مايو 1969، ثم ماجستير في الكيمياء الفيزيائية كلية العلوم جامعة الأزهر 1976، والدكتوراة بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 1981.

وتضمنت الوظائف التي شغلها مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، وأمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004.

كما شغل منصب مستشار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر، ونائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، وعميد كلية العلوم في الفترة من 1992 حتى 1995.