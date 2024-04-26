137 محضر.. حملات مكبرة على شوارع "الوايلي وعابدين والموسكي ومدينة نصر"

كتب - محمد نصار:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في تصريح صحفي، الجمعة، إن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الوايلي (شارعا النزهة والعباسية)، وعابدين، والأزبكية، وشرق مدينة نصر، والمطرية، والسلام أول، والتبين، والموسكي، والسلام ثان، وغرب مدينة نصر، وباب الشعرية وشوارع إسماعيل الفنجري والإنتاج بحي عين شمس، جرى خلالها رفع إشغالات المقاهي والمطاعم والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، كما تم تحرير 102 محضر إشغال طريق، و35 محضر باعة جائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد محافظ القاهرة، استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية؛ تسهيلًا على المواطنين.