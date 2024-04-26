50 دقيقة.. تعطل حركة المترو بمحطة ثكناث المعادي

كتب - مصراوي:

تعطلت حركة المترو صباح الجمعة، لمدة 50 دقيقة، بعد تعطل أحد القطارات بالخط الأول بمحطة ثكنات المعادي، ما أدى إلى نزول الركاب على الأرصفة.

وتسبب تعطل أحد القطارات بمحطة ثكنات المعادي، في تعطل حركة المترو اتجاه شبرا لمدة قاربت على 50 دقيقة.

فيما تمكنت شركة المترو من سحب القطار المعطل إلى محطة دار السلام، واستعاضت عنه بقطار آخر، وعادت حركة المترو إلى طبيعتها، فيما لم تصدر الشركة حتى الآن أي بيان حول هذا الأمر.

وتواصل محرر "مصراوي" مع أحمد عبدالهادي متحدث مترو الأنفاق، الذي أكد أنه ستتم الموافاة بالتفاصيل.