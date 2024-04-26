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طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار تصل لـ"سيول" بهذه المناطق

11:23 ص الجمعة 26 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط نسبي للرياح؛ مما يعمل تلطيف الأجواء، خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى اليوم 29 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على موعد اليوم مع سقوط أمطار رعدية تكون متفاوتة الشدة وتصل لحد السيول على بعض المناطق.

وتابعت، أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

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أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبرى جنوب سيناء درجة حرارة الطقس
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