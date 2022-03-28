تحرك جديد من "التنمية المحلية" بشأن مواعيد غلق المحلات والمقاهي في رمضان

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بمد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي وغيرها بداية من شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً؛ تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار شعراوي إلى أن القرارات التي ستصدر سيتم تطبيقها بداية من شهر أبريل المقبل وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات في ما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح شعراوي أنه في ما يخص موائد الرحمن سيتم الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن في ما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، المحافظين برفع درجة استعدادات بكل القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ24 ساعة يومياً، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كل الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .

ووجه شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كل السلع الغذائية للمواطنين في كل المدن والقرى والأحياء.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والجهات الأخرى ذات الصلة؛ للمرور على الأسواق والمحلات التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة؛ للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

ووجه شعراوي المحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات؛ خصوصًا حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات، ومناطق إقامة موائد الرحمن .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنبيه المحافظين على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة والوجود الميداني لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم خلال شهر رمضان .

وأشار الوزير إلى أنه ستتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين عن نقص أية سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وصفحتها علي "فيسبوك":اضغط هنا ورقم الخط الساخن: "15330"، وسيعمل طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني للوزارة Info@mld.gov.eg :