نقلة نوعية.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تمويل فرنسي بشأن 55 قطار مترو مكيف

كتب- مصراوي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، بقيمة 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة.

وتقوم شركة "ألستوم" الفرنسية بتنفيذ المشروع؛ حيث تبلغ مدة القرض 40 عامًا؛ منها 15 عامًا فترة سماح و25 عامًا فترة سداد، وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليارًا و183 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف".

قام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأت في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خصوصًا مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولتوفير كل سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب ولخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، مضيفًا أن هذه القطارات ستسهم في أحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول إلى زمن التقاطر دقيقتين ونصف الدقيقة، مع سهولة التشغيل الأوتوماتيكي للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيراً إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب؛ خصوصًا أن الخط الأول لمترو الأنفاق هو أول خط بدأ إنشاؤه عام ١٩٨٣، وتم تشغيله في عام ١٩٨٧؛ حيث يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة بالكامل.