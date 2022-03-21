طلب إحاطة بشأن عزوف المزارعين عن استلام 1.2 مليون "كارت فلاح"

كتب- نشأت علي:

قال النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، إن تصريحات السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي بأن هناك مليونًا و200 ألف كارت في الجمعيات وأصحابها من المزارعين لا يريدون استلامها، تمثل خطورة كبيرة، مطالباً بإجراء دراسة حول هذا الموضوع؛ لمعرفة الأسباب الرئيسية التي وراء عزوف وعدم استلام المزارعين الكروت.

وتساءل العمدة، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: هل الفلاح المصري غير مقتنع بهذه الكروت؟ وهل الوزارة قامت بتوعية الفلاحين بأهمية هذه الكروت؟ ثم ما الفوائد والمزايا التي تقدمها هذه الكروت للفلاحين؟

وأكد النائب أن الفلاح المصري لا تزال مشكلاته وأزماته متعددة في التعامل مع وزارة الزراعة؛ فهناك مشكلات نقص السماد وارتفاع أسعاره، وهناك مشكلات عدم وجود تقاوي جيدة لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية، وهناك أزمة كبيرة في ملف الإرشاد الزراعي الذي لم يعد موجوداً داخل قطاع الزراعة، مطالبًا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم وبأسعار مدعمة ومناسبة، موجهاً التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته للحكومة بمنح حوافز تشجيعية للمزارعين؛ لتوريد القمح المحلي

ووجه النائب تحية تقدير واحترام للفلاح المصري الذي تحمل الكثير من المشكلات في ظل أزمة كورونا، وحقق نجاحات باهرة ليس في توفير مختلف المحاصيل والمنتجات والسلع الزراعية؛ ولكن في تحقيق أكبر طفرة في الصادرات للمنتجات والمحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم، مؤكداً أن الفلاح المصري العظيم تاج على رؤوس كل المصريين.