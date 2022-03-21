31.5 مليار دولار في 2021.. إشادة برلمانية بتحويلات المصريين بالخارج: "أعلى معدل في تاريخها"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من حق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاحتفاظ بتسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق في تاريخها لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنةً بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.

وأشاد عبد الحميد بالبيان المدعوم بالأرقام الذي نشره مركز المعلومات، واستعرض فيه تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، وأن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 و2021، موضحاً أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.

ووجه عبد الحميد، في بيان له اليوم الإثنين، تحية قلبية إلى جميع المصريين المقيمين في الخارج على جهودهم الحثيثة في تجسيد حبهم لمصر بصور مختلفة، معتبرًا أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى هذا الرقم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة دليل قاطع على مساندة أبناء مصر بالخارج للاقتصاد المصري ولمسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأنهم وطنيون وينتمون إلى مصر.

ووجه وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تحية إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على نجاحها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ جميع تكليفات القيادة السياسية؛ لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأبناء مصر الوطنيين والشرفاء بمختلف دول العالم.