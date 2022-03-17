خريطة التحويلات المرورية بعد غلق طريق إسكندرية الصحراوي باتجاه الرماية- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائري إلى ميدان الرماية)، وذلك اعتبار من غد الجمعة وحتى 30/7/2022 لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير".

وبحسب بيان محافظة الجيزة اليوم، وتسهيلاً لحركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلات التالية:

أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي من مناطق (الواحة - نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه (ميدان الرماية - طريق الفيوم - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير في الاتجاهات الآتية:

1- لمركبات التي ترغب في الذهاب إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب تجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبري تجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الأتي:

1- السير لمسافة 150 م بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى (منطقة غطاطي) واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً " إجباري " بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً تجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوي بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار - حدائق الأهرام - النصر - المتحف الكبير - ميدان الرماية - الأهرام - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور) وطلب الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوي بطول ما يقرب من 380 م وبعرض مايقرب من 18م.

وهذا الإجراء يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية، تحديداً ابتداءاً من المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير(بعد منزل الطريق الدائري المؤدي لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) وذلك ابتداءاً من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة الموافق 18/3/2022 وحتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.