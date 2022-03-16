التسجيل إلكترونيًّا| قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة.. الشروط والمستندات

كتب- مصراوي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت 02/04/2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع، كالآتي :

أولاً: الفئات المطلوبة

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى .

وبالنسبة إلى الفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود؛ فيقبل الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية)، وراسبو الإعدادية/ الحاصلون على الشهادة الابتدائية/ الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان/ قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .

الشروط العامة للتطوع :

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا .

وبالنسبة إلى أدلاء قصاصي الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً عند الالتحاق في 15/01/2023، ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًّا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول للتطوع عن 60% من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه غير لائق طبيًّا لأداء الخدمة العسكرية .

المستندات المطلوبة عند التقدم :

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الاستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق+ شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثي لمن أتم سن 16 سنة، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضِ على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منها، وصحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولي الأمر لم يمضِ على لستخراجها أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منها، وبيان القيد العائلي للوالد مميكن لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منه، و2 صورة بطاقة الرقم القومي للشاب في حالة بلوغه 16 سنة، و2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر والوالدة (سارية)، و8 صور فوتوغرافية حديثة 4 x 6 سم ألوان، و2 كارت عائلي للأسرة مقاس 10x 15سم ألوان بخلفية بيضاء، وصورة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس/ المعاهد/ الكليات)، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة في حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية .

التسجيل الإلكتروني :

يجب أن يقوم الشاب بالدخول على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17/03/2022 إلى يوم الخميس الموافق 05/05/2022 على العنوان التالي: (https://tagcand.mod.gov.eg) بعد استكمال الأوراق المطلوبة للتطوع وتسجيل جميع البيانات وطباعة نموذج طلب الالتحاق من الموقع والمحدد به توقيت الحضور لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لسحب ملف التطوع وتحديد توقيتات الاختبارات .

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

يتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة بمناطق وأقسام التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/04/2022 إلى يوم الأحد الموافق 08/05/2022، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022.

وبالنسبة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقره مدينة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/04/2022 إلى يوم الأحد الموافق 08/05/2022، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022.

وخصصت إدارة التجنيد والتعبئة، تيسيراً على راغبي التطوع، أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مناطق التجنيد والتعبئة في (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير الموجود بها مناطق تجنيد وتعبئة ومقرها بمديريات الأمن .

وقامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتي لخدمة المواطنين على الأرقام التالية :

26351195 / 02 -26339581/02

وتم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني، تيسيراً على المواطنين ولتقديم خدمة مميزة للشباب المقبلين على التطوع؛ وهو (15499).

وتم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، ويوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات، وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك علي العنوان التالي: اضغط هنا

وتم تصميم موقع للبريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالي:: tagneed@mod.gov.eg

وللرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتجنيد والتطوع للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن .