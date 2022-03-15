رئيس معرض ''Mipim'' العقاري يبدي إعجابه بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تجول كريستوف شوبر، رئيس معرض "Mipim" العقاري العالمي، في الجناح المصرى بالمعرض، الذى يقام حاليا فى مدينة كان الفرنسية.

وشرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ما يحتويه الجناح المصرى من مشروعات عقارية، سواء التى تنفذها الحكومة، أو التي تنفذها شركات التطوير العقاري الخاصة، المشاركة بالمعرض.

وأوضح عباس، في بيان، أن العامين الماضيين، ورغم تحديات جائحة كورونا، كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل لإنجاز المشروعات المختلفة، وإحداث التوازن المطلوب بين الحماية من الفيروس، وكذا الحفاظ على الأداء الاقتصادى، ومن ثم حققت الدولة المصرية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، تقدما ملحوظا فى هذا القطاع ومشروعاته المتعددة.

وعرض عباس على رئيس المعرض صورا لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، والتى سبق عرضها فى النسخة الأخيرة للمعرض عام 2019 قبل توقفه بسبب الجائحة، وصورا أخرى للموقف التنفيذى الحالى لهذه المشروعات، ومنها منطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة، وهو ما أثار إعجاب وانبهار رئيس المعرض، وإشادته بحجم الإنجاز الهائل رغم الجائحة.

كما تجول رئيس المعرض فى عدد من مشروعات القطاع الخاص، واستمع إلى شرح عما يتم، وأشاد بحجم الإنجاز المحقق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تشارك فى المعرض هذا العام، بعدد من المشروعات الكبرى، ومعها 13 شركة تطوير عقارى واستشارى، بهدف عرض حجم التطور والإنجاز فى هذا القطاع، وكذا العمل على جذب الاستثمارات الخارجية.